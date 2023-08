Ex-jogador do Barcelona é anunciado por clube árabe

Ex-jogador do Barcelona, o volante Franck Kessié foi anunciado como o novo reforço do Al-Ahli, clube da Arábia Saudita que já contratou nomes como Roberto Firmino, Mahrez e Mendy. Os sauditas desembolsaram 12,5 milhões de euros (cerca de R$67,1 milhões) pela contratação do marfinense, que assinou contrato até 2026.

مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا #WelcomeKessié pic.twitter.com/bDlezig1mM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023 A contratação de Kessié era dada como certa desde sexta-feira (04). O Al-Ahli havia publicado fotos dos melhores momentos da carreira do jogador marfinense em suas redes sociais, praticamente oficializando a sua contratação.

Kessié fez 43 jogos, três gols e três assistências em sua primeira e última temporada pelo Barcelona. Antes de jogar no clube catalão, o volante atuou pelo futebol italiano por oito temporadas, com passagens pelo Atalanta, Cesena e Milan, onde teve o maior destaque na carreira.