Jogador inglês é preso por agredir mulher de 60 anos

Darlington (ING) - O jogador inglês Marcus Maddison, de 29 anos, revelado pelo Newcastle, foi preso e condenado a 20 meses de prisão por ter agredido uma mulher de 60 anos em setembro de 2022. De acordo com o jornal "The Sun", ele utilizava um anel, que causou lesões graves no rosto da vítima.

O episódio aconteceu em Darlington, na Inglaterra, na fila de uma loja de kebab - comida muito consumida em países como Turquia e Síria. De acordo com a investigação, Maddison estava embriagado e, com a pancada, a mulher precisou ser encaminhada ao hospital. A vítima, em depoimento, detalhou o ocorrido.

"Meu maxilar quebrou em vários lugares. Não consigo comer do lado esquerdo da boca. Eu tenho problemas com meus dentes. Não consigo mais cheirar direito e tomei vários medicamentos diferentes pelo meu clínico geral para tratar vários problemas contínuos. Tenho visitado regularmente meu clínico geral desde a agressão. Tenho danos nos nervos do rosto do lado esquerdo e minhas papilas gustativas estão danificadas", dissse.

O clube em que Maddison atuava, o Darlington FC, rescindiu o contrato com o jogador devido ao caso.

"O clube tomou conhecimento de um suposto incidente e conduziu uma investigação disciplinar imediata. Após discussões com o jogador em questão, o clube concordou em rescindir mutuamente seu contrato com efeito imediato."