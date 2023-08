Massa comenta domínio de Verstappen na F1: 'Ninguém no mesmo nível'

Rio - A temporada da Fórmula 1 segue com o domínio completo da Red Bull, em especial de Max Verstappen. Até aqui, a escuderia venceu todas as doze corridas do ano, dez delas com o holandês no lugar mais alto do pódio. Em entrevista ao portal "Motorsport", Felipe Massa falou sobre a supremacia da RBR em 2023 e afirmou que o cenário deve seguir o mesmo pelos próximos anos.

"Eu acho que até 2026, quando vamos ter a mudança no regulamento, Verstappen ganha tudo. Eu acho que vamos ter um regulamento igual e o Verstappen é superior, a Red Bull é superior. Então até 2026 podemos esperar que o Verstappen ganhe todos os títulos", disse o brasileiro.



Massa completou dizendo que não há ninguém no nível de Verstappen na F1.

"Depois, logicamente, temos uma grande mudança, com tudo novo, carro novo, aí temos que entender se a Red Bull será a mesma de hoje. Mas, neste momento, não vejo ninguém no mesmo nível do Verstappen", finalizou.