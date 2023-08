Mané diz 'não conhecer' possíveis adversários na Copa dos Campeões Árabes

Uma cena engraçada aconteceu após a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Shorta, pela semifinal da Copa dos Campeões Árbes. Depois do fim da partida, Sadio Mané foi perguntado sobre quem preferiria enfrentar na final da competição: Al-Shabab ou Al-Hilal. Honesto, o senegalês afirmou não conhecer nenhum dos dois times.

"Eu não conheço nenhum dos dois times", afirmou Mané.

O adversário do clube foi definido nesta quarta-feira, após a vitória por 3 a 1 do Al-Hilal sobre o Al-Shabab. O brasileiro Malcolm foi o autor do gol que levou o clube comandado por Jorge Jesus para a decisão da Copa dos Campeões Árabes. A final acontecerá no próximo sábado (12), às 15h.

Esta foi a terceira partida que Mané disputou com a camisa do Al-Nassr, clube que é comandado por Luís Castro, ex-Botafogo, e que também conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco. Entretanto, essa foi sua primeira onde atuou por 90 minutos.