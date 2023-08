Libertadores: torcida do Olímpia esgota ingressos para o duelo contra o Flamengo

Paraguai - O Defensores del Chaco estará lotado para receber a partida entre Olímpia e Flamengo, na quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Por meio das redes sociais, o clube paraguaio informou que a torcida esgotou todos os ingressos disponíveis para o confronto. A expectativa, portanto, é de que o público ultrapasse os 40 mil presentes.

Inaugurado em 1917, o Defensores del Chaco é o principal estádio de futebol do Paraguai. Com capacidade para cerca de 43 mil torcedores, o local já recebeu duas finais de Copa América (1979 e 1999) e dez finais de Libertadores.

Em tempo: Olímpia e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta da oitavas da Libertadores. Na primeira partida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e carrega a vantagem do empate no duelo como visitante. Quem avançar, encara, na próxima fase, o Fluminense que, eliminou o Argentinos Juniors.