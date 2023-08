Mulher publica foto de jogador da Série B com arma de fogo e o acusa de ameaça e agressão

São Paulo - Esposa do atacante Fernandinho, do Mirassol, Bruna Miller Maciel acusou o jogador de agressão, ameças, e publicou uma foto em que ele aparece segurando uma arma de fogo.



A empresária divulgou o caso nas redes sociais e denunciou a suposta agressão ao portal "Metrópoles". Em sua versão, Bruna afirma que o primeiro caso aconteceu em 2017, quando estava grávida. O boletim de ocorrência aponta que Fernandinho a expulsou de casa no início de 2023.



Em uma live aberta nesta quarta-feira (9), no Centro de Treinamento do Mirassol, Bruna aparece cobrando o caso e pedindo apoio. Ela depredou veículos de outros jogadores da equipe paulista, que disputa a Série B do Brasileirão. Fernandinho foi afastado dos treinamentos.

Fernandinho, do Mirassol, apareceu segurando arma de fogo Reprodução/Redes sociais

Quando encaminhada à delegacia pela Polícia Militar, a mulher alegou que estava em surto psicótico e, por isso, foi ao local de trabalho do atacante.

Fernandinho foi anunciado pelo Mirassol em janeiro de 2023, após passagem pelo Goiás. Antes, o atacante de 26 anos atuou por Internacional, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Bahia, Chapecoense, Noroeste, Brusque, Joinville e Juárez, do México.