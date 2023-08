Ex-volante do Fluminense acerta sua ida a clube francês

O ex-volante de Corinthians e Fluminense, Douglas tem acordo com o Nantes , da França, e deve deixar o PAOK após quatro anos no clube.



O clube francês vai pagar em torno de R$ 30 milhões de reais para a equipe grega pelo jogador de 26 anos, além de ceder 10% do valor de uma possível venda. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Bruno Andrade.

Após deixar a Grécia, Douglas vai assinar um contrato de 4 anos com o Nantes, e deve vestir a camisa do time dos 'canários' até 2027.

Depois de meia temporada emprestado pelo Corinthians ao Bahia, o jogador foi negociado com o PAOK por 3 milhões de euros (R$ 12,9 milhões na cotação da época) em 2019.



Na Europa, Douglas marcou 12 gols e deu nove assistências em 126 jogos, além da conquista do título da Copa da Grécia em 2021, batendo o Olympiacos na final.