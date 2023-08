Copa do Mundo Feminina: saiba onde assistir ao primeiro jogo das quartas de final do torneio

Nova Zelândia - A fase quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2023 começará nesta quinta-feira, 10. O primeiro, e único jogo do dia, será disputado entre Espanha e Holanda, a partir das 22h (de Brasília), no Estádio Regional de Wellington, em Wellington.

A transmissão da partida fica por conta do "Fifa+", da "CazéTV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge". Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Japão e Suécia.

COMO ELAS CHEGARAM ATÉ AQUI?

A Espanha avançou ao mata-mata do Mundial como a segunda colocada do Grupo C. A seleção venceu a Zâmbia e a Costa Rica, mas perdeu para o Japão.

Nas oitavas, despachou a Suíça com uma goleada por 5 a 1.

Já a Holanda avançou ao mata-mata do Mundial como a primeira colocada do Grupo E. A seleção venceu Portugal e Vietnã e empatou com os Estados Unidos.

Nas oitavas, eliminou a África do Sul com uma vitória por 2 a 0.