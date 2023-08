Gandula do Inter viraliza após provocar jogadores do River e isolar bola

Porto Alegre - Um dos gandulas do Beira-Rio viralizou após a classificação do Internacional sobre o River Plate, da Argentina, nesta última terça-feira (8), pela Libertadores. Após o segundo gol colorado, anotado por Alan Patrick, o jovem pegou uma das bolas de reposição e isolou, além de provocar os jogadores do time argentino.

O caso gerou revolta dos jogadores do River Plate, que correram em direção ao gandula. Um jogador chegou a empurrar o gandula, mas foi contido por outro companheiro. O árbitro chegou em seguida e conteve a situação. O gandula, por sua vez, fugiu e logo depois voltou à posição de origem. Ele não foi expulso pelo árbitro uruguaio Andrés Matonte.

O Internacional venceu o River Plate por 2 a 1 e devolveu o resultado do jogo de ida. A vaga nas quartas de final foi decidida em uma longa batalha nos pênaltis, vencida pelos gaúchos por 9 a 8. Na próxima fase, o Inter enfrentará o Bolívar, da Bolívia. O jogo de ida será em La Paz e a volta em Porto Alegre. A Conmebol ainda definirá as datas e horários.

Confira o vídeo abaixo: