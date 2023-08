Neto crava que Mbappé só volta a jogar pelo PSG caso Neymar saia do clube

Treinando em separado do elenco do PSG, Mbappé ainda pode permanecer no clube. De acordo com o apresentador Neto, o francês apenas ficaria na equipe de Paris caso Neymar saia para outro clube.

"A informação que eu tenho é que o Mbappé só volta a jogar no Paris Saint-Germain se o Neymar sair. Tanto que o Mbappé está treinando separado. A informação é de um cara que jogou lá com ele, que falou para um grande amigo meu. Tenho certeza que é verdade", cravou Neto, no programa "Donos da Bola".

Segundo o jornal "L'Equipe", Neymar pediu para sair do PSG. Ainda segundo a imprensa europeia, o clube francês já não contava com o brasileiro para a próxima temporada, que agora busca outra equipe para atuar.

O PSG estreia no próximo sábado (12) pelo Campeonato Francês, às 16h (horário de Brasília), contra o Lorient. Mbappé, afastado do PSG devido às polêmicas sobre sua recusa da renovação de contrato, não deve ir a campo. Neymar ainda é dúvida