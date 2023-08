STJD pune nove jogadores por manipulação; saiba o caso de cada atleta

Rio - Nesta quarta-feira, 9, a 2º Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu nove jogadores por causa da manipulação em jogos do futebol brasileiro. Três atletas foram absolvidos pelos auditores.

Vale destacar que estas foram decisões de primeira instância. Cabe, portanto, recuso no Pleno do STJD. Abaixo, confira as determinações para cada atleta e saiba quem foi absolvido:

PUNIDOS

- Nino Paraíba: punido com 480 dias e multa de R$ 40 mil.



- Bryan Garcia: 360 dias e multa de R$ 30 mil.



- Diego Porfírio: 360 dias e multa de R$ 70 mil



- Alef Manga: 360 dias e multa de R$ 30 mil.



- Vitor Mendes: 430 dias e multa de R$ 40 mil.



- Sávio Alves: 360 dias e multa de R$ 30 mil.



- Thonny Anderson: multa de R$ 40 mil.



- Dadá Belmonte: 720 dias e multa de R$ 70 mil.



- Igor Cárius: R$ 540 dias e multa de R$ 50 mil.

ABSOLVIDOS

- Sidcley.

- Jesus Trindade.

- Pedrinho.

