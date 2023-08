Tottenham aceita proposta, e Bayern fica mais perto de fechar com Harry Kane

Rio - O atacante Harry Kane, de 30 anos, está mais perto de defender o Bayern. De acordo com informações do jornal inglês "The Athletic", o Tottenham aceitou uma proposta do clube alemão pelo centroavante. O valor da transferência não foi divulgado, no entanto, o jornal "Sky Sports" revelou que a equipe bávara iria oferecer algo em torno de 110 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões).

O acertou entre o atacante inglês e o Bayern já havia acontecido. Kane teria topado receber 29 milhões de euros (cerca de R$ R$ 155 milhões) por temporada. No entanto, segundo o "The Athletic", o goleador está empolgado com o começo de trabalho do técnico Ange Postecoglou. Com isso, sua permanência ainda poderá acontecer.

Harry Kane, de 30 anos, foi formado nas divisões de base do Tottenham e já disputou dez temporadas pelo clube inglês. Na última, ele entrou em campo em 49 jogos, fez 32 gols e deu cinco assistências.