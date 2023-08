Rio Freestyle Motocross vai acontecer em novembro na Barra

Rio - Manobras incríveis complementaram o belo cenário do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 10. O Rio Freestyle Motocross está de volta à “Cidade Maravilhosa”, e já no lançamento promoveu um verdadeiro espetáculo de adrenalina no evento de lançamento da etapa. A edição 2023 acontece no dia 18 de novembro, novamente na Jeunesse Arena, com ingressos disponíveis por meio do site ticket360.com.br.



Quem passou pelo local nesta manhã curtiu um pouco do que os pilotos proporcionarão no evento, em novembro. Principal nome do motocross brasileiro, Fred Kyrillos encantou o público com uma série de manobras radicais, aumentando a expectativa para as atrações.



“Foi muito legal promover o evento aqui no Rio de Janeiro, demonstrando um pouco o que os fãs vão assistir nas disputas. E também foi especial ver a reação das pessoas que passavam em frente ao local, vibrando com as manobras. Teve até gente parando o carro para assistir”, comentou, aos risos, Fred.



Etapa marca a volta ao Rio de Janeiro



O Rio Freestyle Motocross será o palco da final do Arena Freestyle Show 2023, competição internacional que percorrerá Caraguatatuba (SP), Ilhabela (SP) e Blumenau (SC) ao longo da temporada. Será a segunda vez do evento na cidade. Em 2022, mais de 6 mil pessoas lotaram a arena e vibraram a cada manobra, e presenciaram o japonês Taka Higashino ser coroado como campeão.



Além do atual vencedor, que também é tricampeão do X Games, o Rio Freestyle Motocross 2023 contará ainda com a participação do pentacampeão brasileiro FMX, Fred Kyrillos, e do japonês Genki Watanabe, três vezes medalhista de prata no X Games. O evento tem patrocínio da Monster Energy, Honda e Pro Honda, além de copatrocínio da Kawasaki e apoio da Jeunesse Arena.