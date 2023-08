Guardiola não responde sobre desejo de contar com Lucas Paquetá no City

Manchester City não desistiu de contratar Lucas Paquetá, após

, após a primeira proposta recusada pelo West Ham , mas Pep Guardiola não quer tocar no assunto. Ao dar coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10), véspera da estreia na Premier League, o treinador não quis falar sobre o interesse pelo meia ex-Flamengo.

"Vou responder sobre Kyle Walker, mas não sobre Paquetá, porque ele é jogador do West Ham", disse Guardiola referindo-se aop jogador inglês que tinha proposta do Bayern de Munique, mas foi convencido a permanecer no City.



A pergunta havia sido sobre quais qualidades o treinador via em Paquetá para querer a contratação dele. Segundo a imprensa britânica, o brasileiro viria para o lugar de Gündogan, que foi para o Barcelona.



Titular da seleção brasileira, o ex-Flamengo está valorizado após boa temporada pelo West Ham, que recusou 70 milhões de libras (R$ 436 milhões). Entretanto, o City não desistiu e pretende fazer nova oferta.



O Manchester City estreia na Premier League de 2023/24 na sexta-feira (11) contra o Burnley, às 16h (de Brasília).