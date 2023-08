Fulham recua por André e mira contratação de outro volante brasileiro

Rio - Com a recusa do Fluminense em negociar André nesta janela de transferências, o Fulham mira outro jogador brasileiro para a posição. Trata-se do volante Fred, do Manchester United. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", os Diabos Vermelhos estariam dispostos a negociar o atleta, que deve perder espaço no elenco na próxima temporada.

O Manchester United contratou Fred em 2018 pelo valor de 55 milhões de euros junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Atualmente, o clube avalia o jogador em 20 milhões de libras (R$ 125 milhões na cotação atual). O Fenerbahce, da Turquia, ofereceu 15 milhões de euros, além de bônus. O Galatasaray, do mesmo país, também demonstrou interesse.

O sonho do Fulham nesta janela era contratar André, do Fluminense. O clube inglês chegou a sinalizar uma oferta entre 20 e 25 milhões de euros, que foi rejeitada. O Tricolor não pretende negociar o jogador no meio do ano por causa da Libertadores. Recentemente, o Flu avançou às quartas de final. O volante também é alvo de outros dois ingleses, como Liverpool e Wolverhampton, além do futebol português.