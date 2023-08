Fifa pune jogadora da Inglaterra que pisou em adversária na Copa do Mundo feminina

Rio - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (10) que a atacante Lauren James, da Inglaterra, foi punida em dois jogos pela expulsão contra a Nigéria, nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. A estrela inglesa pisou na nigeriana Michelle Aloize e recebeu o cartão vermelho nos minutos finais da partida.

Lauren James, que já seria desfalque nas quartas de final, também ficará de fora de uma eventual semifinal. A jogadora soma seis participações em gols na Copa do Mundo feminina e é uma das protagonistas da Inglaterra na competição. A Associação Inglesa de Futebol não contestou a decisão da Fifa.

Após a partida, a técnica Sarina Wiegman chegou a afirmar que Lauren James "perdeu o controle" ao pisar na adversária que estava no chão. A Inglaterra venceu a Nigéria nos pênaltis e enfrentará a Colômbia, no dia 12, às 7h30 (de Brasília), em Sydney, pelas quartas de final do Mundial feminino.