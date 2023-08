Com contusão de Courtois, Real Madrid faz contato por goleiro espanhol

Madri - Madri - Após a grave lesão de Courtois, o Real Madrid deverá ir ao mercado de transferências em busca de um substituto imediato para o belga. Segundo a emissora britânica "Sky Sports", um dos nomes monitorados pela diretoria do clube merengue é o do goleiro David de Gea.

O espanhol está sem clube, após não ter o seu contrato com o Manchester United renovado no fim da última temporada europeia. Aos 32 anos, ele é visto pela diretoria do Real Madrid como uma solução rápido e barata para a ausência de Courtois.



A lesão que o belga sofreu é grave. Em treinamento pelo Real Madrid nesta quinta-feira (10), o goleiro saiu chorando do gramado após lesionar o seu ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele já passou por exames e deve ficar de cinco a sete meses longe dos campos.

Revelado pelo rival do clube merengue, o Atlético de Madrid, De Gea estava no Manchester United desde 2011. Ao todo, foram 545 partidas, com 190 jogos sem ser vazado, um recorde na história dos Red Devils. Além disso, o goleiro foi convocado para compor a seleção da Espanha nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e em 2018, na Rússia.