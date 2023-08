Associação entrará com queixa-crime no STJD contra CBF por punições a árbitros

Rio - A Associação Nacional de Árbitros de Futebol irá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ingressar com uma queixa-crime contra a CBF e contra o diretor de arbitragem, Wilson Seneme, por punições aos profissionais ligados à Federação Goiana de Futebol.

De acordo com a ANAF, desde que a entidade regional publicou comunicado criticando arbitragem do Campeonato Brasileiro, árbitros do estado foram deixados de lado, incluindo Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO), que trabalhou na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem tem se transformado em um tirano, sem nenhum pudor ou critério, ao sinal da menor crítica contra o seu trabalho. É o que tem feito contra o quadro de árbitros da Federação Goiana de Futebol, após uma nota emitida em 24 de julho", escreveu a Associação.

As reclamações da Federação Goiana aconteceram um dia após o jogo entre Cruzeiro e Goiás, no dia 23 de Julho, onde ela diz que o Esmeraldino, que jogava como visitante diante da equipe mineira, foi "claramente prejudicado" pela não marcação de um pênalti.

A ANAF diz que, desde a nota emitida, aconteceram quase 100 partidas entre as quatro divisões do Brasileirão sem a presença de nenhum goiano nas escalas de arbitragem.