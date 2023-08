Convocado por Tite para a última Copa do Mundo, volante acerta com o Fenerbahçe

Após cinco temporadas no Manchester United, o volante brasileiro Fred está de saída rumo ao futebol turco. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Fenerbahçe acertou a contratação do jogador de 30 anos, que viajará nos próximos dias para o país e assinará contrato com seu novo clube.

O ex-clube de Jorge Jesus deve pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões), mais cinco milhões de euros (R$ 26,7 milhões) em possíveis bônus e variáveis ao Manchester United. Fred também estava sendo monitorado pelo Fulham, da Inglaterra, e pelo Galatasaray, rival do Fenerbahçe. Entretanto, o brasileiro irá aos "Canários Amarelos", que será seu quarto clube na carreira.

Revelado pelo Internacional e com passagens pelo Shakthar Donetsk, Fred estava no Manchester United desde 2018. Ao todo, foram 213 jogos com a camisa dos "Red Devils", 14 gols e 19 assistências. Além disso, em sua passagem pelo clube inglês, o volante foi convocado por Tite para compor a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.