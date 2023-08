Campeões olímpicos, Sheilla e André Heller são novos assistentes das seleções de vôlei

Rio - Os campeões olímpicos de vôlei André Heller (2004) e Sheilla Castro (2008 e 2012) estão de volta à seleção brasileira. Após assinarem seus nomes como jogadores profissionais, ambos foram nominados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) como assistentes das seleções masculina e feminina, respectivamente.

"Sheilla e André Heller são referências do esporte brasileiro, têm uma mentalidade vencedora. Eles farão parte das comissões técnicas participando da integração com os atletas e no processo de transição e desenvolvimento dos novos talentos que chegam às equipes adultas", anunciou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

Jorge Bichara destacou habilidade e conhecimento da dupla para apontar como um grande passo da entidade para seguir com o trabalho de reformulação nos dois elencos, que decepcionaram na Liga das Nações deste ano.

"Entendem o ambiente das seleções e as responsabilidades de quem veste a camisa do Brasil. Vão atuar diretamente com os jogadores, alinhados com as comissões técnicas, colaborando no desenvolvimento de talentos e facilitando a passagem por cada etapa."

Os novos assistentes das seleções de vôlei do Brasil acompanharão as atividades no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, na Região dos Lagos, e também viajarão com os respectivos grupos. A dupla comentou sobre os novos desafios, agora fora das quadras.

"Procuro ser uma ponte entre comissão técnica e atletas. Fui atleta até pouco tempo atrás e sei como funcionam os processos. Ajudar nessa comunicação é importante para o resultado do trabalho. Divido minhas experiências como atleta e o que significa vestir a camisa da seleção brasileira. Quero que seja um processo leve, mesmo com todos os desafios", disse Sheilla, que tem o nível 2 no curso de treinadores da CBV.

"O trabalho tem ligação com as demandas do dia a dia. Tem uma base, mas é uma construção conjunta. Desde que me aposentei da seleção masculina, me tornei um torcedor e estar novamente ligado à seleção masculina, para colaborar com meu trabalho, é algo incrível", completou André Heller.