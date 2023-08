F1: Leclerc afirma desejo de continuar na Ferrari: 'Quero vencer aqui'

Itália - Atual quinto colocado da temporada 2023 da Fórmula 1, o piloto Charles Leclerc foi entrevistado pelo jornal italiano "Corriere dello Sport" onde comentou as notícias em cima da sua suposta renovação contratual com a Ferrari e os rumores de sua partida para uma outra equipe. Além disso, o monegasco afirmou sua vontade de seguir na escuderia italiana.

"Todos os rumores de que estou sendo ligado a outras equipes significam apenas que estou fazendo bem o meu trabalho. De todo modo, para mim, é indiferente, porque sei o que quero. Mas ainda não sei o que a Ferrari quer de mim. As negociações sobre meu contrato ainda nem começaram, mas para mim tudo está claro. Eu amo a Ferrari e quero vencer aqui. Essa é a prioridade para mim", declarou o piloto.

Leclerc também falou sobre o momento que vive a Ferrari na temporada que ocupa a quarta colocação do campeonato mundial de construtores, atrás de Aston Martin e Mercedes.

"Qualquer que seja a situação em que eu esteja, busco motivação para tirar o máximo proveito. No momento, nosso carro está do jeito que está e, infelizmente, não há milagres. Mas, em momentos como esse, você precisa encontrar forças dentro de si para continuar. No início da temporada, quase tivemos que redefinir completamente as expectativas pois o carro não estava funcionando como esperávamos. Mas está claro como precisamos melhorar", finalizou.

Sem vencer na temporada, Charles Leclerc conquistou três pódios até aqui: um segundo lugar na Áustria e dois terceiros lugares, no Azerbaijão e na Bélgica. A Fórmula 1 volta no dia 27 de agosto, com a etapa da Holanda, a 13ª do ano.