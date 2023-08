PSG 'ameaça' Mbappé e deseja recompensa financeira

Paris - Kylian Mbappé bateu o martelo e decidiu cumprir o contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2024. Porém, a decisão não foi bem recebida internamente no clube francês. Segundo o jornal L'Équipe, os parisienses enviaram uma carta para o craque, no último dia 4 de agosto, enumerando os problemas que sua saída sem recompensa financeira poderia causar.

Na carta enviada para o jogador, um dos problemas de uma saída sem custos seria a demissão em massa dos funcionários. O clube também reiterou que precisaria vender mais jogadores do elenco, além de revisar a política de integração do time principal para jovens formados no clube.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024. Em janeiro, ele já poderá assinar pré-contrato com outro clube. O Real Madrid é o principal interessado, mas não deseja pagar o valor pedido pelo clube francês. O PSG, inclusive, acredita que já existe um acordo entre o jogador e os espanhóis.

O Real não pode se acertar com Mbappé sem a permissão do atual clube que ele representa. Recentemente, o craque francês recusou uma nova investida do PSG sobre a renovação contratual por mais um ano. O craque também rejeitou uma oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que ofereceu contrato de um ano.