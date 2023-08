Após recusa por Pedro, Benfica oficializa a contratação de outro atacante brasileiro

Portugal - Após a tentativa fracassada da contratação de Pedro, do Flamengo, o Benfica anunciou a contratação de outro atacante brasileiro. Os "Encarnados" oficializaram a chegada do atacante Arthur Cabral, ex-Fiorentina.

Bem-vindo, Arthur Cabral! #ArthurCabral2028 pic.twitter.com/0GkRj1rKgH SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2023 O Benfica desembolsou 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) fixos, mais 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) em variáveis pela contratação do atacante de 25 anos. Ele assinou contrato até 2028, que conta com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 534 milhões). O Benfica desembolsou 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) fixos, mais 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) em variáveis pela contratação do atacante de 25 anos. Ele assinou contrato até 2028, que conta com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 534 milhões).

O brasileiro chega para ser o substituto de Gonçalo Ramos, que se transferiu ao PSG por empréstimo e foi anunciado nesta segunda-feira (07) pelo clube francês.

Antes de acertar com Arthur Cabral, o Benfica sinalizou com uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 97 milhões) pela contratação de Pedro. Entretanto, a oferta foi recusada pelo Flamengo, que ainda conta com o atacante mesmo com os episódios recentes de indisciplina.

Revelado pelo Ceará, Arthur Cabral também teve passagens pelo Palmeiras e pelo Basel, da Suíça, antes de chegar na Fiorentina, na metade da temporada 2021/22. No clube italiano, o atacante disputou 65 jogos e balançou as redes 19 vezes, além de dar três assistências.