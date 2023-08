Walter, ex-Fluminense, acerta com outro clube do Rio Grande do Sul

Rio - Após rescindir o contrato com o Pelotas alegando ameaças de torcedores , o atacante Walter, ex-Fluminense, acertou com outro clube do Rio Grande do Sul. O jogador será reforço do São Borja para a disputa da terceira divisão regional.

Em publicação nas redes sociais, a equipe gaúcha mostrou que o centroavante começou a seguir o perfil oficial do clube e, em entrevista ao site "ge", Alex Bisognin, presidente do São Borja, confirmou as tratativas.

"Estamos conversando e está bem encaminhado com ele já. Para nós é importante, traz um apelo muito grande. Ter um nome de respeito no futebol. O Walter nos dá uma grande credibilidade. Acreditamos que conseguimos resgatar ele e o futebol que demonstrou durante a carreira. Então, resolvemos em fazer essa aposta", disse.

Na breve passagem pelo Pelotas, Walter disputou apenas cinco partidas e deixou o clube sem balançar as redes com 60 minutos jogados. Ele desperdiçou um dos pênaltis na eliminação da equipe para o Monsoon, e relatou ameaças em oportunidades anteriores.

"Eles me xingam de gordo, de baleia. É muito feio, complicado. As coisas que eu escuto, se são outras pessoas, não aguentam. Minha vontade é xingar de volta, mas se eu fizer alguma coisa, sou o errado. Eles podem xingar, a gente não", contou o jogador.

Walter, de 34 anos, começou a carreira no Internacional e passou por grandes clubes, como Porto, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR. Seu auge foi no Goiás, entre 2012 e 2013.