Balançando na Seleção, Pia Sundhage pode assumir os Estados Unidos

Rio - Com futuro incerto na seleção brasileira após a decepcionante campanha na Copa do Mundo, a técnica Pia Sundhage já começou a despertar interesse de outras equipes. De acordo com a Fox Sports, a treinadora sueca está cotada para assumir a seleção dos Estados Unidos, que também teve desempenho ruim no Mundial.

Segundo a emissora americana, a demissão do técnico Vlatko Andonovski é dada como certa. Apontados como um dos favoritos ao título, os Estados Unidos acabaram sendo eliminados nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Suécia.

O destino de Pia deve ser definido nas próximas semanas pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A tendência é que a sueca deixe o comando da seleção, mesmo com contrato até as Olimpíadas de 2024.