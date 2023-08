Campeonato Saudita terá início nesta sexta-feira: veja craques e jogadores conhecidos que disputarão a liga

Arábia Saudita - Nesta sexta-feira, 11, começará a Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A competição ganhou destaque no cenário mundial depois que o Fundo Soberano da Arábia Saudita (PIF, sigla em inglês para Public Investment Fund) comprou os quatro principais clubes do país. São eles: Al-Ahli; Al-Hilal; Al-Ittihad; e Al-Nassr.

Com o alto investimento, muitos craques e nomes conhecidos do torcedor brasileiro decidiram trocar a Europa pelo futebol saudita. Além disso, outros já estavam lá. Por isso, abaixo, o jornal O Dia fez uma lista para mostrar ao leitor alguns dos jogadores que disputarão a Saudi Pro League. Confira:

AL-AHLI

- Édouard Mendy (goleiro da seleção de Senegal e ex-Chelsea);

- Ibañez (zagueiro que se profissionalizou no Fluminense. Estava na Roma e soma recentes convocações para a seleção brasileira);

- Kessié (ex-meia do Milan e do Barcelona);

- Mahrez (atacante e um dos grandes nomes do Manchester City nas últimas temporadas);

- Roberto Firmino (atacante que disputou a Copa de 2018 e ídolo do Liverpool);

- Saint-Maximin (atacante e um dos principais nomes do Newcastle nas últimas temporadas).

AL-HILAL

- Koulibaly (zagueiro da seleção de Senegal e ex-jogador do Chelsea);

- Rubén Neves (meia da seleção de Portugal e ex-jogador do Wolverhampton);

- Milinkovic-Savic (meia da seleção da Sérvia e ex-jogador da Lazio);

- Michael (atacante conhecido no Brasil pelas passagens por Goiás e Flamengo. Chegou ao clube antes do investimento do PIF);

- Marega (atacante que ganhou notoriedade no Porto. Chegou ao clube antes do investimento do PIF);

- Malcom (ex-atacante de Corinthians, Bordeaux, Barcelona e Zenit. Foi campeão olímpico pelo Brasil em Tóquio e esteve presente na última convocação).

- Jorge Jesus (treinador ídolo do Flamengo. Também trabalhou outros grandes clubes do futebol mundial, como Benfica, Sporting e Fenerbahçe).

AL-ITTIHAD

- Marcelo Grohe (goleiro que foi campeão com o Grêmio da Libertadores, da Recopa e da Copa do Brasil. Chegou ao clube antes do investimento do PIF);

- Fabinho (volante da seleção brasileira e ídolo do Liverpool);

- Kanté (campeão do mundo com a França em 2018 e ídolo do Chelsea);

- Romarinho (jogador que ganhou notoriedade no Brasil na conquista da Libertadores do Corinthians. Chegou ao clube antes do investimento do PIF);

- Karim Benzema (jogador histórico da seleção francesa e ídolo do Real Madrid).

AL-NASSR

- Ospina (goleiro que soma passagens por Atlético Nacional de Medelín, Nice, Arsenal e Napoli. Defendeu a Colômbia nas Copas de 2014 e 2018. Chegou ao clube antes do investimento do PIF);

- Alex Telles (ex-lateral-esquerdo de Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla. Disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira);

- Marcelo Brozovic (jogador da seleção croata e ex-Inter de Milão);

- Seko Fofana (ex-jogador da Udinese e do Lens-FRA);

- Anderson Talisca (Cria do Bahia, soma passagens por outros clubes importantes, como Benfica e Besiktas. Chegou ao clube antes do investimento do PIF);

- Sadio Mané (Principal jogador da seleção de Senegal, ele é ídolo do Liverpool e jogou a última temporada pelo Bayern de Munique);

- Cristiano Ronaldo (ídolo do Manchester United, do Real Madrid e da seleção portuguesa);

- Luís Castro (técnico que ganhou destaque no Brasil pelo trabalho à frente do Botafogo).

AL-ETTIFAQ*

- Paulo Vitor (goleiro ex-Flamengo e Grêmio);

- Jordan Henderson (jogador da seleção inglesa e ídolo do Liverpool);

- Vitinho (ganhou destaque no futebol brasileiro pelas passagens por Botafogo, Internacional e Flamengo);

- Moussa Dembélé (ex-Fulham, Celtic e Lyon);

- Steven Gerrard (técnico que foi ídolo do Liverpool como jogador);

AL-SHABAB*

- Cuellar (ganhou destaque no futebol brasileiro ao jogar no Flamengo. Também se destacou no último Mundial de Clubes, quando defendia o Flamengo).

AL-HAZM*

- Vina (meia que somou passagens por clubes importantes do Brasil, como Fluminense, Athletico, Bahia, Ceará e Grêmio).

*Times que não foram comprados pelo PIF.

MAIS INFORMAÇÕES

Qual será o jogo de abertura do Campeonato Saudita?

A primeira partida da temporada 2023/24 será disputada entre Al-Ahli e Al-Hazm, às 15h (de Brasília). A BandSports, na TV fechada, e o canal GOAT, no YouTube, transmitirão o jogo.

Onde passarão os jogos?

No Brasil, a Liga Saudita poderá ser assistida na Band (TV aberta), na BandSports (TV Fechada) e no canal GOAT (YouTube).