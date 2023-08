Suspenso pela Conmebol, Manoel aguarda audiência e mantém forma com treinos particulares

Rio - Após ser flagrado no doping com a substância "ostarina", na partida contra o River Plate, da Argentina, no dia 2 de maio, o zagueiro Manoel foi suspenso de forma preventiva pela Conmebol até a realização da audiência que definirá seu futuro. Proibido de treinar pelo Fluminense, o jogador de 33 anos tem realizados treinos particulares no Rio de Janeiro para manter a forma.

Manoel tem realizados treinos sob o auxílio de um personal trainer, com exercícios de musculação e físicos na praia e na grama.. O zagueiro aguarda a contraprova do exame que captou a substância "ostarina" e tenta comprovar sua inocência. O jogador já teve duas audiências marcadas com a Conmebol, mas elas foram adiadas porque a contraprova não havia ficado pronta.

A "ostarina" é uma substância que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance. A jogadora de vôlei Tandara foi flagrada com a mesma substância nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e pegou um gancho de quatro anos.

Sem Manoel e Vitor Mendes, o Fluminense precisou buscar reforços para a defesa no mercado na última janela de transferências. O Tricolor contratou o zagueiro Marlon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e que esteve emprestado ao Monza, da Itália, na última temporada.