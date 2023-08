Na Argentina, torcedores estrangeiros que rasgarem ou queimarem dinheiro serão presos

Argentina - Nesta quinta-feira, 10, a Agência de Prevenção da Violência no Esporte (APREVIDE), da província de Buenos Aires, anunciou que serão presos os torcedores estrangeiros que rasgarem ou queimarem dinheiro. De acordo com Eduardo Aparicio, que é titular do órgão, a ação pode incitar a violência.

Vale lembrar que os atos de rasgar e de queimar cédulas foram vistos em estádios durante jogos da Libertadores e da Sul-Americana.

A APREVIDE destaca que a conduta viola os artigos 10 e 14 da Lei 11.929:

- O artigo 10 diz que "será punido com prisão de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias e/ou proibição de comparecimento de 6 (seis) a 20 (vinte) datas, quem, ocasional ou sistematicamente, cause perturbação, incite à luta, insulte ou ameace terceiros, ou de qualquer forma afete o normal desenvolvimento de uma manifestação desportiva".

- Já o artigo 14 aponta "cinco (5) a vinte (20) dias de prisão e/ou proibição de comparecimento de três (3) a dez (10) datas, ao participante, organizador, protagonista e qualquer outra pessoa que com suas expressões, gestos ou provocações causará perturbações à ordem pública".