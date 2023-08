Ex-treinador do Vasco, Ricardo Sá Pinto abandona coletiva por motivo inusitado

Geórgia - Nesta quinta-feira, 10, o técnico Ricardo Sá Pinto, do APOEL, do Chipre, abandonou a entrevista coletiva por causa do ar condicionado. Como pode ser visto no vídeo abaixo, aos 3min10s, ele já indica um incomodo na região da garganta. Aos 4min03s, ele deixa a sala de imprensa. Confira no vídeo abaixo:

A entrevista foi dada após a vitória do APOEL sobre o FC Dila Gori, da Georgia, por 2 a 0, em partida válida pelo jogo de ida da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. Os gols do jogo foram marcados por José Crespo e Georgios Efrem.

Ricardo Sá Pinto, vale lembrar, ficou conhecido no Brasil pela rápida passagem à frente do Vasco. No ano de 2020, ele comandou o Cruz-Maltino em apenas 15 partidas. No total, foram três vitórias, seis empates e seis derrotas.