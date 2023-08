Real Madrid prepara lista de goleiros para repor perda de Courtois

Madri (ESP) - Com a grave lesão do goleiro belga Thibaut Courtois, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante treinamento, o Real Madrid começou a se movimentar em busca de um substituto para ocupar a titularidade e preparou uma lista de possíveis contratações.

De acordo com o "Marca", da Espanha, Yassine Bounou, do Sevilla, destaque da Copa do Mundo do catar, encabeça a lista. Nomes como Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, e Keylor Navas, que já defendeu o clube e atua no PSG, também figuram.

A intenção da diretoria merengue, de acordo com o periódico, é não fazer um investimento tão alto para repor a perda de Courtois. Uma chegada por empréstimo não está descartada, mas os principais alvos têm contrato ou acabaram de ficar livres no mercado.

São os casos de David de Gea, que deixou o Manchester United ao fim da última temporada da Premier League, e Hugo Lorris, que foi informado pelo Tottenham que não faz parte dos planos do clube.