Torcedora argentina revela abuso da policiais de Goiânia em partida pela Sul-Americana

Uma torcedora do Estudiantes 9ARG) afirmou ter sido vítima de abuso por parte de policiais em Goiânia, na noite da última quarta-feira (9). Mayra Villarreal foi torcer para e equipe argentina nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Serra Dourada, e relatou problemas com a segurança logo na entrada do estádio. O Estudiantes venceu por 2 a 0 e avançou de fase para enfrentar o Corinthians.

Em relato divulgado pelo diário "Olé", um dos mais tradicionais da Argentina, a torcedora do Estudiantes revelou que precisou tirar a roupa na hora da revista e revelou outras atitudes abusivas da Polícia Militar.

"Fizeram a gente apoiar mais de uma hora e meia contra o ônibus. Eles tocaram nossas almas. Eles nos levaram um a um para dentro, nos fizeram despir e mostrar que não tínhamos nada. É realmente uma pena ter que falar sobre esses tipos de maus-tratos, que não é a primeira vez que acontece no Brasil, mas hoje realmente passamos muito mal. Gritaram nos nossos ouvidos, agarraram-nos pelo pescoço. Quando é que vai parar este abuso policial? É tudo ultrajante", desabafou Mayra.

Após as acusações divulgadas, o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) de Goiânia emitiu nota afirmando que nenhum incidente foi registrado.

Confira o comunicado:

"O Batalhão de Eventos segue um protocolo para auxiliar as torcidas envolvidas em qualquer evento futebolístico no estado de Goiás com escoltas, segurança e acompanhamento das torcidas antes, durante e depois da realização da partida, seja com as torcidas do nosso Estado, do Brasil ou de outro País, afim de minimizar e evitar a violência praticada principalmente pelas torcidas organizadas. Fazemos o acompanhamento desde a entrada em nosso estado e consequentemente até o retorno em segurança destas torcidas até o termino e que consigam seguir em seu retorno em segurança.



Realizamos escolta com apoio de outras instituições e uso de veículos e aeronave se for preciso, abordagem a pessoas e veículos com a utilização policiais militares e cachorros de faro para detecção de entorpecentes, armas de fogo, armas brancas, fogos de artifício e outros materiais ilícitos e proibidos conforme regras da competição, e também a condução de forma organizada e ordeira até os locais onde os torcedores assistirão a partida com apoio da cavalaria e tropa do BEPE e do CHOQUE. Neste evento em particular, foi localizado entorpecente nas vestes de 02 (duas) torcedoras onde a abordagem foi realizada por policiais femininas, e mais entorpecente dentro do ônibus onde estes torcedores estavam, sendo que mais 02 pessoas foram conduzidas para procedimento.



A abordagem foi acompanhada por integrantes da Conmebol e por integrante diplomata argentino e não tivemos nenhum incidente sequer em qualquer momento da partida."