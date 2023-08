Neymar teria chegado a acordo salarial para voltar ao Barcelona, diz emissora de TV

Rio - O atacante Neymar, de 31 anos, pode estar mais perto do Barcelona. De acordo com informações do programa de TV espanhol "El Chiringuito", da emissora Mega, o brasileiro chegou a um acordo salarial para voltar a defender o clube catalão na próxima temporada.

Para o acordo acontecer faltaria a rescisão contratual com o PSG e também que o Barcelona resolva a questão do fair play financeiro. A contratação de Neymar agrada bastante ao presidente espanhol, Juan Laporta, que vê a chegada do brasileiro como uma oportunidade importante para recuperar o brilho internacional perdido nos últimos anos.

De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", Neymar teria informado ao PSG que deseja deixar o clube de Paris e voltar para o Barcelona. Na Coreia do Sul, durante a pré-temporada do clube francês, o brasileiro voltou a jogar após mais de cinco meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão no tornozelo direito. O atacante passou por cirurgia em março. No amistoso, Neymar fez dois gols e deu uma assistência no amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul.

Neymar defendeu o Barcelona de 2013 a 2016. No clube espanhol, o brasileiro viveu seu melhor momento no futebol europeu. Ele conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, dois Espanhóis, três Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.