Torcedor e dirigente de clube argentino são presos por gestos racistas em jogo do São Paulo

São Paulo - Após a classificação do São Paulo para as quartas de finais da Sul-Americana, um torcedor e um dirigente do San Lorenzo, equipe argentina eliminada, foram presos, na noite da última quinta-feira, por atos racistas contra torcedores do clube paulista, no Morumbi.

O torcedor David Emanuel foi flagrando arremessando uma banana e fazendo gestos racistas contra uma criança de 12 anos. Ele foi retirado da arquibancada e levado para a delegacia. Um dirigente, que não teve seu nome identificado, mostrou uma foto de macaco para torcedores e fez gestos racistas. Ele estava no camarote destinado a dirigentes do clube argentino.

De acordo com informações do portal "G1", o O delegado Cesar Saad disse que as prisões foram convertidas pela Justiça em preventiva e os dois foram encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP). Devido à alteração na lei, o crime não admite pagamento de fiança, e os dois seguirão presos no Brasil.