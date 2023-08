Olimpia publica vídeo motivacional com jornalista celebrando sorteio do Flamengo

O Olimpia não perdeu tempo com a classificação para as quartas de final da Libertadores e utilizou as redes sociais para ironizar quem dava como certa a classificação do Flamengo após o sorteio dos confrontos de oitavas. Mas antes, o clube paraguaio aproveitou a situação para montar um vídeo motivacional para os jogadores no vestiário antes da vitória por 3 a 1 na quinta-feira (10).

Com a classificação, o vídeo foi publicado nas redes sociais e mostra um programa de TV brasileiro no momento em que sai o adversário do Flamengo.



"Ahora, que crea toda Sudamérica..."



El vídeo motivacional que observó el plantel de jugadores, minutos antes del memorable encuentro de esta noche.



"Olimpia... Flamengo já nas quartas da Libertadores", disse o apresentador Thiago Asmar em programa da Jovem Pan.



Uma declaração de Jorge Sampaoli dizendo que "estava confiante" de que o Flamengo estaria na final da Libertadores no Maracanã também foi utilizada na edição, assim como lances do jogo de ida, vencido pelo Rubro-Negro por 1 a 0.

"Eles podem ter os milhões, mas nem um deles merece a glória como vocês. Nenhum brasileiro tem mais história que essa camisa", afirma o narrador em parte do vídeo.



Em outra postagem, o Olimpia ironizou uma frase de um torcedor e influencer do Flamengo que comemorou o sorteio das oitavas de final: "Pegamos o Olimpia".