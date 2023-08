Luis Enrique mantém expectativa por renovação entre PSG e Mbappé: 'Assim como no ano passado'

França - A situação envolvendo o Kylian Mbappé segue longe de um destino favorável ao PSG, porém, o treinador Luis Enrique ainda alimenta a esperança do jogador, de 24 anos, renovar o contrato com o clube francês.

"É um assunto que já foi resolvido no passado de maneira positiva antes de eu estar aqui. Espero que, como aconteceu no passado, o time e o atleta cheguem a um acordo. Isso é o que eu gostaria de fazer. Além disso, lembro das palavras do presidente quando disse que o clube está acima dos jogadores e dos dirigentes e concordo 100% com isso", afirmou.

Antes do começo da temporada passada, Mbappé renovou nas últimas semanas o contrato com o PSG até junho de 2024. Na ocasião, o presidente da França, Emmanuel Macron, se envolveu nas negociações e pediu a continuidade do atacante.

Atualmente, Mbappé já afirmou que irá deixar o clube no fim do seu contrato. O atacante, de 24 anos, inclusive, não desejaria ser negociado nesta janela de transferência, para assinar com o Real Madrid a partir do meio do ano que vem.