Técnico do Tottenham admite saída de Harry Kane para o Bayern: 'Estávamos planejando'

Rio - O atacante Harry Kane está perto de trocar o Tottenham pelo Bayern. O treinador do clube inglês, Ange Postecoglou, admitiu a saída iminente do goleador, e afirmou que já vinha trabalhando com essa possibilidade na pré-temporada.

"Não acredito que exista um substituto igual para Harry. Estamos planejando isso há algum tempo, para ser justo. Não é preciso muito trabalho investigativo para saber que isso aconteceria. Nosso negócio até agora reflete isso. Minha estratégia toda era que Harry provavelmente não estaria por aqui, então não foi como se tivéssemos sofrido uma pancada nesta manhã", afirmou em coletiva.

De acordo com informações do jornal inglês "The Athletic", o Tottenham aceitou uma proposta do clube alemão pelo centroavante. O valor da transferência não foi divulgado, no entanto, o jornal "Sky Sports" revelou que a equipe bávara iria oferecer algo em torno de 110 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões).

Harry Kane, de 30 anos, foi formado nas divisões de base do Tottenham e já disputou dez temporadas pelo clube inglês. Na última, ele entrou em campo em 49 jogos, fez 32 gols e deu cinco assistências.