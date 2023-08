Luís Castro e Jorge Jesus duelam em final na Arábia Saudita

Taif - Ex-técnicos de Botafogo e Flamengo, Luís Castro e Jorge Jesus disputam neste sábado (12) a final da Copa dos Campeões Árabes. Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentam às 15h (de Brasília) no King Fahd Stadium, em Taif, na Arábia Saudita. Os dois portugues estiveram juntos em um evento da competição e escancararam clima agradável mesmo às vésperas da final.

Luís Castro brincou com a organização da competição e sugeriu que o troféu da Copa dos Campeões Árabes fosse dividido para os dois clubes. Descontraído, o ex-Botafogo sorriu e disse: "Estamos na final, estamos bem. F***-se" - o termo, inclusive, foi marca registrada em sua campanha com o Glorioso no Brasileirão deste ano, até se transferir para o Al-Nassr.

O Al-Nassr chegou à final da competição ao vencer o Al-Shorta por 1 a 0, com gol de pênalti do craque Cristiano Ronaldo. O Al-Hilal, por sua vez, venceu o Al-Shabab pelo placar de 3 a 1. Jorge Jesus celebrou a oportunidade de disputar o título.

"Uma nova final para as minhas experiências pessoais. Nós merecemos chegar na final. O time tem evoluído a cada jogo. Conhecemos bem o nosso adversário, que tem grandes jogadores. Estamos preparados para fazer nossa melhor performance", disse o ex-Flamengo.