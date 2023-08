Atacante com passagens pela seleção da França é acusado de estupro e agressão sexual

Atacante do Monaco e com passagens pela seleção da França, Wissam Ben Yedder, de 32 anos, foi acusado de estupro e agressão sexual pela promotoria de Nice por eventos ocorridos no dia 10 de julho em Beausoleil. O irmão mais novo de Ben Yedder, de 25 anos, também foi denunciado

Segundo informações do site "Nice Matin" e posteriormente confirmada pelo Ministério Público de Nice, Ben Yedder foi a uma audiência na última quinta-feira (10) para responder às acusações feitas em julho por duas jovens, uma de 19 e outra de 20 anos, e foi liberado sob pagamento de fiança de 900 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual) e também foi posto sob controle judiciário.



Ben Yedder passou por problemas recentes na Justiça ao ser condenado a seis meses e um dia de prisão em abril deste ano, devido a um delito fiscal no período em que jogou no futebol espanhol. A pena, no entanto, foi suspensa por dois anos desde que o capitão do Monaco não cometa novos crimes.

Ben Yedder atua no Monaco desde 2019, e é o principal nome da equipe. Ao todo, são 98 gols e 26 assistências em 167 jogos disputados pelo clube francês. Antes de jogar lá, o atacante teve passagens pelo Toulose, também da França, e pelo Sevilla, da Espanha.