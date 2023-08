Grêmio deve promover duas estreias no jogo contra o Fluminense

Porto Alegre - Vindo de derrota contra o Vasco na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho deve promover pelo menos duas mudanças no Grêmio para o jogo contra o Fluminense no próximo domingo (13). O treinador sabe que não poderá contar com o zagueiro Bruno Uvini, fora por desgaste físico, e deve promover a entrada do recém-chegado Rodrigo Ely. Outra estreia deve ser a do atacante João Pedro Galvão.

Aliás, a zaga se tornou uma dor de cabeça para o comandante da equipe gaúcha. Além de Uvini, Kannemann também é desfalque, pois ainda se recupera de uma cirurgia na mão esquerda. Em contrapartida, Geromel, recuperado de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, pode ser relacionado pela primeira vez na temporada.

Rodrigo Ely e João Pedro Galvão foram contratados pelo Grêmio na janela do meio do ano. Ambos vieram da Europa, onde participaram da pré-temporada nos seus antigos clubes antes de chegar ao Brasil. O zagueiro estava no Almería-ESP, enquanto o atacante atuava no Fenerbahçe-TUR.

Em tempo: Grêmio e Fluminense medirão forças no próximo domingo, às 16h, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.