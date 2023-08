Técnico do West Ham garante que oferta do City não está ‘nem perto’ do valor desejado por Paquetá

Inglaterra - O West Ham não pretende facilitar a vida do Manchester City para contratar Lucas Paquetá. Em entrevista nesta sexta-feira (11), o técnico do time londrino, David Moyes confirmou a proposta pelo brasileiro, mas afirmou que os valores oferecidos pelo time de Pep Guardiola não passam “nem perto” do que o clube deseja para topar o negócio.



“Tudo o que posso dizer é que tivemos uma oferta do City, mas neste momento, não está nem perto da nossa avaliação”, declarou Moyes.

Segundo o site “ge”, a proposta feita pelo City por Paquetá foi de 70 milhões de libras (R$ 437 milhões). O West Ham recusou de imediato, mas há expectativa de uma nova oferta.



Enquanto não tem seu futuro definido, Paquetá segue sua vida no West Ham normalmente. O meia deve ser titular na estreia na Premier League, neste sábado (12), contra o Bournemouth, fora de casa.