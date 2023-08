Luis Enrique desconversa e diz que mostrará 'com ações' se conta com Neymar no PSG

Luís Enrique teve bastante cautela em sua entrevista coletiva desta sexta-feira (11), que deveria ser para falar sobre a estreia do PSG no Campeonato Francês, no sábado. O jogo ficou em segundo plano e o treinador precisou falar de Mbappé , Neymar e até Verratti, jogadores com futuro indefinido.

A coletiva já começou com Mbappé como assunto e o técnico jogou a "bomba" para a diretoria. Sobre Neymar e Verratti, que teriam sido "encostados e colocados à venda", o treinador evitou expor a conversa que teve com brasileiro e argentino. Mas deixou no ar que, assim que a equipe entrar em campo, todos saberão como ele está pensando sobre os dois.



"As conversas com os jogadores são privadas e não vou compartilhá-las. Não vou falar sobre o que Marco e Ney disseram e o que eu disse. Minhas palavras dizem algo, mas minhas ações dizem mais, e as ações que eu tomo mostrarão minhas ideias", disse. "Fique atento às minhas decisões, elas expressarão minha opinião", garantiu.



Neymar fez uma amistoso bom, com gol e boa participação. Depois de participar de um treino no começo da semana passada, sumiu das atividades seguintes e foi noticiado que estaria fora dos planos por "querer ir embora." Seu pai desmentiu, mas pode, sim, não defender as cores do PSG mais.

Jogador de Luis Enrique no Barcelona, Dembelé está acertado, mas o treinador não sabe quando poderá contar com ele: "A negociação está 99% feita, mas ainda não está 100%. Ele não estará disponível para o jogo", explicou.