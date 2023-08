Fotos! Michael Jordan compra carro que chega a quase 500 km/h e custa R$ 17 milhões

Estados Unidos - Amante de carros luxuosos, Michael Jordan, lendário jogador da NBA, fez uma nova aquisição para sua coleção, o exclusivo Venom F5 Roadster , da Hennessey .



O veículo, produzido no Texas, custou 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 17 milhões) aos cofres do ex-atleta de 60 anos, que possui uma fortuna estimada em 1,7 bilhão de dólares (R$ 8,3 bilhões), segundo a revista americana Forbes.

Com apenas 24 unidades produzidas, a nova aquisição de Jordan pode chegar a impressionantes 482 km/h, sendo um dos carros mais rápidos do planeta.



O ex-jogador do Chicago Bulls possui uma invejável coleção de automóveis, contando com versões exóticas e luxuosas, como o Bugatti Veyron e o 488 Spider, da Ferrari.