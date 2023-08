Vídeo: Kane chega à Alemanha para fazer exames médicos antes de assinar com o Bayern

Alemanha - Após dez temporadas no Tottenham, da Inglaterra, o atacante Harry Kane está perto de ser oficializado como novo reforço do Bayern de Munique. O jornalista alemão Manuel Bonke divulgou um vídeo do jogador, já em solo alemão, chegando para fazer os exames médicos antes de assinar o contrato com seu novo clube. Confira:

O valor da transferência não foi divulgado. No entanto, o jornal britânico "Sky Sports" revelou que os Bávaros iriam oferecer algo em torno de 110 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões). O acerto entre o atacante e o Bayern já havia selado. Kane teria topado receber 29 milhões de euros (cerca de R$ R$ 155 milhões) por temporada.

Aos 30 anos, Harry Kane foi formado nas categorias de base do Tottenham, clube no qual disputou dez temporadas e foi artilheiro da Premier League em três ocasiões. Em 2022/23, ele entrou em campo em 49 jogos, fez 32 gols e deu cinco assistências.