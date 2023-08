Copa do Mundo Feminina: veja onde assistir aos dois últimos jogos das quartas de final

Austrália - Neste sábado, 12, serão conhecidas as últimas seleções classificadas para a fase semifinal da Copa do Mundo Feminina 2023. Por isso, abaixo, saiba quais serão os jogos do dia e onde assisti-los.

AUSTRÁLIA x FRANÇA

As duas seleções medirão forças forças no Estádio Brisbane, em Brisbane (AUS), a partir das 4h (de Brasília). A transmissão do jogo fica por conta do "Fifa+", da "CazéTV", da "TV Globo", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

Como elas chegaram até as quartas de final?

Uma das anfitriãs do Mundial, a Austrália avançou ao mata-mata como a primeira colocada do Grupo B. A seleção venceu Irlanda e Canadá e perdeu para a Nigéria.

Nas oitavas, despachou a Dinamarca.

Já a França avançou ao mata-mata como a primeira colocada do Grupo F. A seleção venceu Brasil e Panamá e empatou com a Jamaica.

Nas oitavas, eliminou o Marrocos.

INGLATERRA x COLÔMBIA

As duas seleções jogarão no Estádio Austrália, em Sydney (AUS), a partir das 7h30 (de Brasília). A transmissão da partida será exclusiva da "CazéTV", no YouTube, e da plataforma de streaming "Fifa+".

Como elas chegaram até as quartas de final?

A Inglaterra avançou ao mata-mata como a primeira colocada do Grupo D. Elas venceram Dinamarca, China e Haiti.

Nas oitavas, despacharam a Nigéria.

Já a Colômbia avançou como a primeira colocada do Grupo H. As colombianas venceram a Alemanha e a Coreia do Sul e perderam para o Marrocos.

Nas oitavas, eliminaram a Jamaica.

VEJA COMO ESTÃO AS CHAVES DO MUNDIAL

Espanha x Suécia

Austrália x França

Inglaterra x Colômbia