Com brilho de Haaland, Manchester City estreia com vitória fácil pela Premier League

Burnely (ING) - O atual tricampeão da Premier League começou a temporada 2023/3034 da competição com tudo. Nesta sexta-feira (11), com grande atuação do atacante Erling Haaland, que marcou dois gols, o Manchester City venceu sem dificuldades o Burnely pelo placar de 3 a 0 no Estádio Turf Moor. O meia Rodri fechou o placar na segunda etapa.

A vitória dos "Sky Blues" começou a ser construída logo cedo, aos quatro minutos. Pelo lado direito em jogada ensaiada de escanteio curto, Kevin De Bruyne cruzou na segunda trave, Rodri escorou de cabeça para o meio e Haaland finalizou com a perna esquerda dividindo com a marcação.

Um pouco mais tarde, aos 36, o norueguês apareceu novamente e com um golaço no Turf Moor. Novamente pela direita e em cruzamento, Julian Álvarez dominou e ajeitou para o centroavante mandar de esquerda, no ângulo direito do jovem goleiro James Trafford.

O golpe final saiu apenas no segundo tempo. Aos 30 minutos, o meia Rodri, herói na conquista do título da Liga dos Campeões, aproveitou sobra dentro da área e finalizou forte no meio da marcação. Nos últimos momentos, o Burnley ainda viu Zaroury ser expulso após entrada dura no lateral-direito Walker.

O próximo compromisso do Manchester City será na quarta-feira (16), contra o Sevilla, às 16h (de Brasília), pela Supercopa da Uefa, contra o Sevilla, que conquistou a Liga Europa. A partida será disputada no Estádio Karaiskákis, em Atenas, na Grécia.