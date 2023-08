Real Madrid encaminha, por empréstimo, a contratação do substituto de Courtois

Espanha - O Real Madrid encaminhou a contratação por empréstimo de Kepa Arrizabalaga, do Chelsea. O goleiro espanhol chega para ocupar o lugar de Thibaut Courtois, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só voltará a jogar em 2024.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Ainda de acordo com ele, não há cláusula de obrigação de compra no contrato de empréstimo.





Kepa tem vínculo com o Chelsea até junho de 2025 e estava em negociações com o Bayern de Munique. No entanto, o Real Madrid entrou na jogada, e o atleta imediatamente aceitou se transferir para o clube merengue, onde ficará por uma temporada.

Cria do Athletic Bilbao, Kepa chegou ao Chelsea em 2018. Na ocasião, ele foi vendido aos Blues por 80 milhões de euros, o que o fez o goleiro mais caro da história na época.