Na estreia de Harry Kane, Bayern de Munique é vice da Supercopa para o Leipzig

Rio - Com três gols do meio-campista Dani Olmo, o RB Leipzig venceu o Bayern de Munique por 3 a 0, neste sábado (12), na Allianz Arena, em Munique, e conquistou o título da Supercopa da Alemanha. O jogo marcou a estreia do centroavante Harry Kane, ex-Tottenham, que foi anunciado nesta manhã.

O meia Dani Olmo ofuscou a estreia de Harry Kane. O Leipzig abriu o placar com três minutos e ampliou aos 44, antes do intervalo. Na etapa final, o Bayern de Munique tentou reagir com a estreia do novo camisa 9, mas poucos minutos depois o Leipzig marcou o terceiro de pênalti.

Harry Kane, de 30 anos, deixou o Tottenham após 13 temporadas. O Bayern de Munique desembolsou 100 milhões de euros (R$ 538 milhões) mais 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões) em bônus. Ele assinou contrato até junho de 2027.

Atual campeão do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique estreia contra o Werder Bremen, na próxima sexta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), fora de casa. Já o Leipzig visita o Bayer Leverkusen, no sábado (19), às 10h30, na BayArena.