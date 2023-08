Rodrygo e Bellingham marcam, e Real Madrid estreia em La Liga com vitória sobre o Athletic Bilbao

Espanha - Neste sábado, 12, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 no Estadio San Mamés, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. Os gols do triunfo merengue foram marcados por Rodrygo e Bellingham - ambos no primeiro tempo.

Vale lembrar que o jogo desta noite marcou o primeiro jogo oficial de Jude Bellingham com a camisa do Real Madrid. Além do gol marcado, ele teve uma atuação de destaque. Assim, foi o eleito o melhor em campo.

NEM TUDO SÃO FLORES

Militão, do Real Madrid, deixa o campo após aparente lesão durante o jogo contra o Athletic Bilbao Foto: CESAR MANSO / AFP

Apesar da felicidade pelo triunfo, o Real Madrid teve uma notícia preocupante. Isso porque Militão sofreu uma entorse no joelho esquerdo e deixou o campo chorando.

O lance em questão aconteceu no início do segundo tempo. Na ocasião, ele se aproximou de um jogador do Bibao para marcá-lo, mas se desequilibrou e girou o corpo de modo que afetou o joelho.

"Uma entorse no joelho. É uma lesão que não parece boa e que vamos avaliar nas próximas horas. Espero que não seja nada grave, embora estejamos preocupados e não descartemos nada", disse o técnico Carlo Ancelotti, após a partida.

Dessa forma, o zagueiro vira preocupação para o Real Madrid e também para a Seleção. O técnico Fernando Diniz fará a convocação no dia 18 deste mês. Já no dia 08 de setembro, o Brasil estreia nas Eliminatórias para a próxima Copa. A partida será contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém.