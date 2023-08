Al-Hilal, da Arábia Saudita, apresenta proposta e está em conversas avançadas por Neymar

França - Neymar pode ser mais um craque do futebol internacional a trocar a Europa pela Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Al-Hilal apresentou proposta e tem conversas adiantadas pela contratação do atacante brasileiro.

Vale lembrar que o jogador não deve continuar no PSG. Na última quarta-feira, a emissora "RMC Sport" noticiou que tanto Neymar quanto Verratti participaram de uma reunião com o técnico Luis Enrique e com o diretor Luis Campos, e foram informados que estão fora dos planos do clube.

Além disso, também nesta semana, o jornal francês "L'Équipe" noticiou que jogador teria informado ao PSG que deseja deixar o clube de Paris e voltar para o Barcelona. O fato é: as notícias que vêm da França indicam o fim de casamento entre Paris Saint-Germain e Neymar.

DE VOLTA AOS GRAMADOS

Na Coreia do Sul, durante a pré-temporada do PSG, o brasileiro voltou a jogar após mais de cinco meses longe dos gramados por causa de uma grave lesão no tornozelo direito. O atacante passou por cirurgia em março. No amistoso, Neymar fez dois gols e deu uma assistência no amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul.