Atacante brasileiro morre em grave acidente de carro no Vietnã

Rio - Uma tragédia vitimou um jogador brasileiro no Vietnã. O atacante Paollo Madeira, de 27 anos, morreu neste sábado (12) após um grave acidente de carro em uma estrada do interior do país. O atleta do Hoang Anh Gia Lai FC estava acompanhado do técnico Duong Minh Ninh e do médico Dao Trong Tri.

A polícia investiga a causa do acidente. Paollo Madeira, o técnico e o médico estavam em um carro que foi esmagado por dois caminhões. O trio estava na estrada Ho Chi Minh retornando a Pleiku, capital da província de Gia Lai, após um jogo fora de casa pela liga local. Eles faleceram no local.

O acidente ocorreu por volta das 14h40 (horário local). Um dos motoristas dos caminhões também ficou ferido. A liga que organiza o Campeonato Vietnamita e a Federação Local divulgaram notas de pesar pela morte dos três membros do Hoang Anh Gia Lai FC.

Paollo Madeira defendia o Hoang Anh Gia Lai FC. O atacante era naturalizado português e começou a carreira no futebol em Portugal, onde atuou no Estrela Amadora e no Farense, antes de ir para o Vietnã, no ano passado. Paollo nunca chegou a jogar no futebol brasileiro.